Ufficiale
Coppa Italia Primavera, domani il Napoli sfida lo Spezia: i convocati di Nocerino
Il Napoli Primavera si prepara a scendere in campo contro lo Spezia in Coppa Italia: ecco la lista dei convocati di mister Nocerino.
Il Napoli Primavera torna protagonista in Coppa Italia e si prepara ad affrontare lo Spezia nella gara valida per i trentaduesimi di finale. Il match è in programma domani alle ore 15 allo stadio Piccolo di Cercola, dove gli azzurrini cercheranno di conquistare la qualificazione al turno successivo della competizione.
Napoli Primavera, la lista dei convocati di Nocerino
Il tecnico Antonio Nocerino ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per la sfida contro lo Spezia. Ecco la lista completa: Anic, Ascione, Barido, Candela, Chiaiese, D’Angelo, De Michele, Esposito, Favicchio, Lepre, Liccardo, Marotta, Merone, Napoletano, Natale, Pengue, Pepe, Rovetini, Russo, Saviano, Spinelli e Zappalà.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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