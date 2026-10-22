Ufficiale Italia U16, i convocati per il Torneo ‘Val de Marne’: c’è anche un giovanissimo del Napoli

Il giovane azzurrino è tra i 22 calciatori convocati dal tecnico Giovanni Costantino per la 27ª edizione del torneo internazionale.

La Nazionale italiana Under 16 si prepara a tornare in campo dopo le amichevoli disputate nei mesi scorsi contro Inghilterra e Spagna. Ad agosto, a Coverciano, gli Azzurrini avevano ottenuto una vittoria per 3-2 e una sconfitta per 2-1 contro gli inglesi, mentre a settembre avevano pareggiato 1-1 e perso 5-1 contro gli spagnoli. Come comunicato dalla FIGC, la selezione guidata da Giovanni Costantino sarà ora impegnata nella 27ª edizione del Torneo Internazionale Val de Marne, in programma dal 27 al 31 ottobre nella regione francese dell’Île-de-France. Tra i 22 convocati, tutti nati nel 2011, figura anche Francesco Buondonno, giovane talento del Napoli.

Italia U16, il calendario del Torneo Val de Marne: tre sfide per gli Azzurrini

La squadra si radunerà domenica 25 ottobre a Roma, per poi partire il giorno successivo alla volta di Parigi. L’esordio è fissato per martedì 27 ottobre alle 14 contro l’Inghilterra, al Centro Sportivo Léo Lagrange di Bonneuil-sur-Marne. Giovedì 29 ottobre, alle 16.30, l’Italia affronterà i padroni di casa della Francia al Centro Sportivo Philippe de Dieuleveult di Le Plessis-Trévise. L’ultimo impegno del torneo è in programma sabato 31 ottobre alle 14, nuovamente a Bonneuil-sur-Marne, contro il Giappone. Tre appuntamenti internazionali che offriranno agli Azzurrini l’opportunità di proseguire il proprio percorso di crescita e mettersi alla prova contro avversari di livello.

Under 16, i convocati di Costantino

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Tommaso Sgrò (Parma);

Difensori: Matthew Appiah Boateng (Parma), Luca Arzuffi (Atalanta), Andrea Bernasconi (Milan), Niccolò Chieffallo (Roma), Samuele Ferraresso (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Adrien Tato (Milan);

Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Achille Cremonesi (Milan), Alessandro Grigioni (Como), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Guglielmo Maria Tosi (Como), Marco Vaccarella (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma);

Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Gian Michael Portuoundo (Torino), Diego Succi (Cesena).