Ultim'ora Primavera, Monopoli-Napoli 0-0: finisce a reti bianche al Carrieri, gol di Mane annullato

Pareggio senza reti nella settima giornata: gara equilibrata e povera di emozioni, con il Napoli di Nocerino che esce con un punto

Finisce 0-0 la sfida tra Monopoli e Napoli, valida per la settima giornata del campionato Primavera 2 e giocata allo stadio Tommaso Carrieri. Gli azzurrini di Antonio Nocerino, reduci da tre vittorie consecutive tra Youth League, campionato e Coppa Italia, cercavano continuità e un nuovo risultato utile; i pugliesi di Roberto D’Ermilio arrivavano da quattro risultati utili di fila tra pareggi e vittorie. Il match, equilibrato dall’inizio alla fine, non ha regalato grandi emozioni.

Primo tempo equilibrato: gol annullato a Mane al 28', ammonito D’Angelo

Nei primi minuti regna l’equilibrio, con le due squadre che ragionano e si aspettano. Al 28' il Napoli vede annullare un gol: la rete di Mane non viene convalidata. Al 34' arriva l’unica ammonizione della gara, quella di D’Angelo. Si va all’intervallo sullo 0-0, con un match ancora bloccato.

Ripresa spenta: cambi di Nocerino, De Stefano e Rovetini ci provano, il Monopoli regge

Nella ripresa Nocerino cambia subito tre uomini: fuori Spinelli, Riccio e Mane, dentro Amendola, Esposito e Saviano. Il match resta spento ed equilibrato. Al 64' il portiere del Monopoli sbaglia il rinvio e De Stefano si fa ingolosire dal tiro, ma la sfera termina fuori; al 68' Rovetini calcia con forza, ma De Michele para. Al 70' c’è un avvicendamento anche per ciascuna squadra: nel Napoli Santella lascia il posto a Lepre, nel Monopoli Errico cede a Bennet. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine: la partita non regala altre emozioni e il pareggio resta a reti bianche.