Primavera, i convocati di Nocerino per Monopoli: sei assenti, il motivo
Il Napoli Primavera sarà impegnato domani in trasferta contro il Monopoli, nella sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 2. La formazione allenata da Antonio Nocerino scenderà in campo allo stadio Venenziani di Monopoli, con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo. Il tecnico azzurro ha diramato la lista dei 19 convocati per la partita, dovendo però rinunciare a diversi elementi della rosa, destinati a un impegno con la prima squadra.
Napoli Primavera, sei assenti contro il Monopoli: Allegri li porta a Torino
Sono sei i calciatori che non prenderanno parte alla trasferta della Primavera perché saranno aggregati alla prima squadra in partenza per Torino, in vista della sfida contro la Juventus. Si tratta del portiere Pugliese, del difensore centrale Lieto, dell'esterno Melnyk, del centrocampista Chiummariello, del trequartista Baridò e dell'attaccante Pereyra. Un'occasione importante per i giovani azzurri, che avranno la possibilità di vivere da vicino la preparazione della squadra di Massimiliano Allegri.
I 19 convocati di Nocerino: Amendola, Anic, Candela, D'Angelo, De Michele, De Stefano, Esposito, Favicchio, Lepre, Liccardo, Mane, Marotta, Natale, Pepe, Riccio, Rovetini, Santella, Saviano, Spinelli.
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