Live Napoli-Bodo/Glimt Primavera, Youth League: gli azzurrini cercano punti nella terza giornata

Dopo la trasferta di Villarreal, i giovani azzurri ospitano i norvegesi nella fase campionato della UEFA Youth League 2026/27.

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bodo/Glimt, gara valida per la terza giornata della fase campionato della UEFA Youth League 2026/27, in programma martedì 20 ottobre. Gli azzurrini della Primavera tornano in campo in casa dopo la trasferta di Villarreal del 13 ottobre, nel giorno in cui la prima squadra di Allegri ospita gli stessi norvegesi in Champions League.

Napoli Primavera, il percorso in Youth League: dall’esordio di settembre al Villarreal, ora il Bodo/Glimt

Il Napoli ha esordito nella competizione il 9 settembre e ha poi affrontato il Villarreal il 13 ottobre. Dopo il Bodo/Glimt, il programma prevede la trasferta di Porto il 4 novembre, quella di Manchester contro il City il 24 novembre e la sfida casalinga con il Club Brugge l’8 dicembre.

Bodo/Glimt Under 19, gli avversari: dal Bayern al Dortmund, i norvegesi arrivano già rodati

Il Bodo/Glimt è reduce dalle sfide con il Bayern Monaco del 10 settembre e con il Borussia Dortmund del 14 ottobre. Tra i giovani norvegesi da seguire ci sono Romario Franco Remmen, Jakob Strand, Lucas Leirvik, Teo Ingilæ, Isak Alvsen, Matias Jaiteh e Martin Dobloug Rasen. Dopo la trasferta di Napoli, il calendario li vedrà impegnati con Lille, LASK e Lens. Seguite con noi la diretta testuale di Napoli-Bodo/Glimt.