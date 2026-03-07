Foto Follia in Napoli-Sassuolo Primavera: Tomsa viene espulso e strattona l'arbitro!

Clamoroso ciò che è accaduto durante Napoli-Sassuolo di Primavera 1: sul risultato di 3-2 per gli azzurrini, intorno all'ora di gioco, l'attaccante del Sassuolo Troy Tomșa commette fallo a centrocampo. L'arbitro fischia immediatamente e il giovane rumeno impazzisce: qualche parola di troppo contro l'arbitro ed espulsione! È qui che succede il terribile gesto: Tomșa si avvicina furibondo contro l'arbitro ed inizia a strattonarlo!

Un gesto senza alcuna ragione o senso del rumeno, che viene allontanato da tutti i calciatori in campo: verso l'uscita strattona anche un componente della panchina neroverde prima di abbandonare il campo. Sassuolo che resta in 10 in una delicatissima sfida salvezza. Segui il live della gara qui!