Follia in Napoli-Sassuolo Primavera: Tomsa viene espulso e strattona l'arbitro!
Clamoroso ciò che è accaduto durante Napoli-Sassuolo di Primavera 1: sul risultato di 3-2 per gli azzurrini, intorno all'ora di gioco, l'attaccante del Sassuolo Troy Tomșa commette fallo a centrocampo. L'arbitro fischia immediatamente e il giovane rumeno impazzisce: qualche parola di troppo contro l'arbitro ed espulsione! È qui che succede il terribile gesto: Tomșa si avvicina furibondo contro l'arbitro ed inizia a strattonarlo!
Un gesto senza alcuna ragione o senso del rumeno, che viene allontanato da tutti i calciatori in campo: verso l'uscita strattona anche un componente della panchina neroverde prima di abbandonare il campo. Sassuolo che resta in 10 in una delicatissima sfida salvezza. Segui il live della gara qui!
Primavera 1, la classifica: Vittoria fondamentale per il Napoli Primavera che annienta il Sassuolo per 5-2!
