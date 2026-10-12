Primavera Napoli, domani il Villarreal in Youth League: i convocati di Nocerino
Il Napoli Primavera torna in campo domani, martedì 13 ottobre, per la seconda giornata di UEFA Youth League. Gli azzurrini di Antonio Nocerino affronteranno il Villarreal al Mini Estadi di Vila-real, con il calcio d’inizio previsto alle ore 16:00. Il Napoli è alla ricerca dei primi punti nella competizione dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Arsenal all’esordio, gara in cui il gol azzurro è stato realizzato da Milton Pereyra.
Youth League, i convocati di Nocerino per Villarreal-Napoli
Il tecnico Antonio Nocerino ha convocato i seguenti calciatori per la sfida contro il Villarreal: Baridò, Branchizio, Candela, D'Angelo A., De Michele, De Stefano, Favicchio, Liccardo, Lieto, Manè, Marotta, Melnyk, Natale, Pengue, Pereyra, Pugliese, Riccio, Santella, Spinelli, Zappalà.
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