Primavera Napoli-Pisa, i convocati di Nocerino: l'elenco completo
Il Napoli Primavera affronta domani il Pisa nella quinta giornata del campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.30. Per i ragazzi di mister Nocerino si tratta di un appuntamento importante, da affrontare con la giusta concentrazione per proseguire il cammino in un torneo che entra nel vivo, con l’obiettivo di centrare un risultato positivo davanti al proprio pubblico.
I convocati del tecnico Nocerino
Il tecnico ha diramato l’elenco dei calciatori a disposizione per la sfida: Anic, Barido, Branchizio, Candela, A. D’Angelo, De Michele, De Stefano, Favicchio, Lepre, Liccardo, Lieto, Mane, Marotta, Melnyk, Natale, Pengue, Pepe, Pugliese, Russo, Santella, Spinelli e Zappalà.
Ventidue giovani azzurri, dunque, pronti a scendere in campo per cercare di conquistare punti preziosi in classifica. Le scelte di formazione verranno sciolte soltanto nelle ultime ore, ma il gruppo scelto da Nocerino offre diverse soluzioni in ogni reparto e consente al tecnico di avere ampio margine di manovra nella gestione della partita.
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