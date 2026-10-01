Ufficiale Italia U15, i convocati per il Mondiale: ci sono tre giovanissimi del Napoli

Dal 7 all’8 ottobre si terrà a Novarello il raduno della Nazionale U15 in vista dell Mondiale FIFA U-15. Tra i 33 convocati ci sono anche tre del Napoli

Dal 7 all’8 ottobre, presso il Centro Sportivo "Novarello Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, è in programma il raduno di preparazione della Nazionale italiana Under 15 in vista della Coppa del Mondo FIFA U-15 e FIFA Festival, torneo che prenderà il via il prossimo 22 ottobre in Azerbaigian. Il commissario tecnico Enrico Battisti, confermato alla guida della selezione azzurra, ha convocato 33 giocatori, tra cui anche tre giovani del Napoli.

Mondiale U15, un torneo con 191 federazioni e quasi 1000 partite

La manifestazione avrà dimensioni senza precedenti: saranno 191 le federazioni partecipanti, per un totale di quasi 1000 partite disputate con l’inedito formato 8 contro 8, con due tempi da 20 minuti. Le gare si giocheranno all’Hovsan Competition Complex di Baku, maxi impianto realizzato per l’occasione e progettato per ospitare contemporaneamente fino a 20 incontri su più campi, con ogni terreno di gioco che potrà accogliere un massimo di dieci partite al giorno.

L'elenco dei convocati

Portieri

Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Andrea Sagripanti (Empoli)

Difensori

Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Nicholas Morigi (Bologna), Ciro Nocerino (Roma), Alessio Piu (Fiorentina), Eric Vian (Juventus)

Centrocampisti

Bryan Gianni Aramini (Juventus), Pietro Carrara (Atalanta), Giacomo Fiore (Torino), Malick Koité (Atalanta), Maicol Lugaro (Inter), Thomas Musella (Parma), Vittorio Pistonina (Torino), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma)

Attaccanti

Matteo Andrejić (Fiorentina), Marco Bellarosa (Parma), Gabriele Bove (Roma), Gennaro Caiazza (Napoli), Omar Canu (Fiorentina), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Manuel Pasini (Atalanta), Rayan Reguig (Roma).