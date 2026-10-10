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Primavera, Napoli-Pisa: segui la diretta della gara con noi

Primavera, Napoli-Pisa: segui la diretta della gara con noi
Oggi alle 10:30Giovanili
di Daniele Rodia

10.55 - Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Pisa, quarta giornata del campionato di Primavera 2.

10.50 - Le formazioni ufficiali della gara: 

NAPOLI: Pugliese, Melnyk, Zappalà, De Stefano, Branchizio, Lieto, Anic, D’Angelo, Pengue, Baridò, Santella. A disp: Spinelli, Lepre, Marotta, Natale, Liccardo, Candela, De Michele, Pepe, Favicchio, Mane, Russo. All. Nocerino

PISA: Sebastiano, Bernardini, Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca, Landucci, Lucarelli, Mocanu, Mainardi, Masini. A disp: Paolini, Bertacca, Lenzoni, Bolognini, Minisini, Ietro, Menicucci, Saviozzi, Tuon, Ribechini, Ghizzani, Miglianti. All. Veloso

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