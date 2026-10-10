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Primavera, Napoli-Pisa: segui la diretta della gara con noi
10.55 - Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Pisa, quarta giornata del campionato di Primavera 2.
10.50 - Le formazioni ufficiali della gara:
NAPOLI: Pugliese, Melnyk, Zappalà, De Stefano, Branchizio, Lieto, Anic, D’Angelo, Pengue, Baridò, Santella. A disp: Spinelli, Lepre, Marotta, Natale, Liccardo, Candela, De Michele, Pepe, Favicchio, Mane, Russo. All. Nocerino
PISA: Sebastiano, Bernardini, Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca, Landucci, Lucarelli, Mocanu, Mainardi, Masini. A disp: Paolini, Bertacca, Lenzoni, Bolognini, Minisini, Ietro, Menicucci, Saviozzi, Tuon, Ribechini, Ghizzani, Miglianti. All. Veloso
Segui la diretta testuale di Napoli-Pisa gara di Primavera 1
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
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Direttore responsabile: Francesco Molaro
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