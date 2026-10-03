L’Italia U20 travolge la Francia: l’azzurro Rao apre le danze nel 3-0 finale

L’Italia U20 supera nettamente la Francia per 3-0 alla La Nucia International Tournament. Ad aprire il successo degli Azzurrini è Emanuele Rao.

Emanuele Rao apre la strada al successo dell’Italia U20 contro la Francia. Gli Azzurrini travolgono i transalpini con un netto 3-0 e conquistano i primi tre punti alla La Nucia International Tournament. Il talento classe 2006 di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Pisa, sblocca la gara al 31’ trasformando un calcio di rigore procurato da Lavelli. Prima dell’intervallo la Francia ha l’opportunità di pareggiare, ma Lapo Siviero neutralizza il penalty calciato da Mmadi, permettendo all’Italia di andare al riposo in vantaggio.

Italia U20, Mosconi e De Pieri completano il 3-0 sulla Francia

Nella ripresa gli Azzurrini continuano a gestire la partita con ordine e trovano il raddoppio al 59’: De Pieri serve Mosconi, che firma il 2-0. La Francia non riesce a riaprire la sfida e nel finale è ancora De Pieri a mettere la propria firma sul risultato, con una bella azione personale che vale il definitivo 3-0. Un successo netto per l’Italia U20, che inaugura così il torneo con una prestazione convincente.