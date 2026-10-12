Tuttonapoli Villarreal-Napoli, probabili formazioni: Allegri pensa al 3-5-2 con tante novità

Champions League, le probabili formazioni di Villarreal-Napoli: Allegri pensa al 3-5-2 con Milinkovic e McTominay dal 1’ e Giovane accanto a Hojlund

Il Napoli torna in campo domani, martedì 13 ottobre alle ore 21:00 all’Estadio de la Cerámica, dove affronterà il Villarreal nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano alla trasferta spagnola dopo il netto 3-0 contro il Frosinone, mentre la squadra di Iñigo Pérez è reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Real Madrid.

Come arriva il Napoli: fiducia dopo il Frosinone, Allegri cambia ancora

Il Napoli ha ritrovato vittoria e prestazione contro il Frosinone, battuto 3-0 al Maradona grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lang. Allegri ha ottenuto buone risposte dal passaggio alla difesa a tre, ma in conferenza ha ribadito come il discorso sui moduli sia per lui riduttivo e che la gara contro il Villarreal sarà completamente diversa. In Champions gli azzurri sono chiamati a muovere la classifica dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal.

Come arriva il Villarreal: tanto dominio, ma poca concretezza

Il Villarreal arriva alla sfida dopo l’1-0 subito contro il Real Madrid al Bernabéu, al termine però di una prestazione positiva. La squadra di Iñigo Pérez ha mostrato in questo avvio di stagione un calcio aggressivo, orientato al pressing alto e al controllo territoriale, ma sta raccogliendo meno rispetto a quanto produce. Proprio la scarsa concretezza sotto porta rappresenta finora uno dei principali limiti degli spagnoli.

Le ultime sul Napoli: Milinkovic-Savic titolare, McTominay verso il ritorno dal 1’

Le indicazioni della vigilia portano a un ipotetico 3-5-2, con Milinkovic-Savic titolare tra i pali come annunciato da Allegri in conferenza stampa, ed il trio difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo, Gilmour è favorito su Lobotka e può tornare anche McTominay dal primo minuto; a completare la mediana ci sarà De Bruyne, mentre sulle corsie Politano è in vantaggio su Spinazzola e Di Lorenzo dovrebbe spostarsi a sinistra. Davanti resta intoccabile Hojlund con Giovane candidato ad affiancarlo, inserito nella lista Champions al posto dell’infortunato Favasuli. Restano in corsa per una maglia Neres e Lang.

Le ultime sul Villarreal: diversi dubbi per Iñigo Pérez

Iñigo Pérez dovrebbe ripartire dal 4-4-2 che può trasformarsi in un 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Gulácsi, in difesa Mouriño è in vantaggio su Freeman sulla destra, mentre al centro è confermato il duo formato da Pau Navarro e Renato Veiga, con Cardona a completare il reparto sulla sinistra. In mediana Pape Gueye è uno dei punti fermi, con Comesaña favorito su Saliba. Sugli esterni dovrebbero agire Akhomach e Moleiro, con una possibile di attaccanti composta da Ayoze Pérez e uno tra Mikautadze e Oluwaseyi.

VILLARREAL (4-4-2) probabile formazione: Gulácsi; Mouriño, Navarro, Renato Veiga, Cardona; Akhomach, Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze Pérez, Oluwaseyi. Allenatore: Iñigo Pérez

Ballottaggi: Mouriño-Freeman 55-45%, Comesaña-Saliba 55-45%, Oluwaseyi-Mikautadze 55-45%

Indisponibili: Buchanan, Pépé

NAPOLI (3-5-2) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Politano-Spinazzola 55-45%, Gilmour-Lobotka 70-30%, Giovane-Neres-Lang 40-30-30%

Indisponibili: Anguissa, Alisson Santos, Olivera, Vergara, Favasuli (fuori lista), Marianucci (fuori lista)

Le statistiche chiave

I numeri del Villarreal raccontano una squadra che ricerca il pressing alto ed il dominio territoriale, ma che finora non è riuscita a trasformare questa superiorità in risultati proporzionati. Gli spagnoli registrano il secondo miglior dato de La Liga per PPDA (Passaggi concessi per azione difensiva) e per recuperi alti, dati che evidenziano l’aggressività della pressione e la volontà di riconquistare rapidamente il pallone nella metà campo avversaria. Il dominio emerge anche con il pallone: il Villarreal è secondo per Possesso palla e terzo per Field Tilt, riuscendo quindi a manovrare il pallone nell'ultimo terzo di campo. La produzione segue lo stesso andamento, con il terzo miglior dato del campionato spagnolo per xG e il quinto per tiri. Il paradosso riguarda però la concretezza: il Villarreal presenta il peggior differenziale tra gol realizzati ed expected goals (-4,11) e anche il peggior differenziale tra punti conquistati ed expected points (-6). In sostanza, la squadra di Iñigo Pérez sta creando e controllando le partite molto più di quanto dicano gol e classifica.

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