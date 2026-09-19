Primavera 2, Napoli ancora a secco di vittorie: ad Ascoli finisce in parità
Il Napoli Primavera rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, ma conquista il primo punto della stagione grazie al pareggio per 2-2 sul campo dell'Ascoli. Gli azzurrini di Antonio Nocerino passano in vantaggio al 17' con Baridò, preciso dal dischetto, ma vengono raggiunti al 29' da Raimondo, che firma la rete dell'1-1. Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta con Belete, prima della reazione del Napoli, che trova nuovamente la parità con Milton Pereyra. L'attaccante trasforma un altro calcio di rigore e firma così il suo quarto gol consecutivo.
Pereyra ancora a segno, il Napoli muove la classifica
Dopo le sconfitte contro Avellino e Catanzaro, il Napoli Primavera riesce dunque a muovere la classifica e a conquistare il primo punto del campionato. Gli azzurrini torneranno in campo il 10 ottobre, quando a Cercola arriverà il Pisa per la quarta giornata di Primavera 2.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro