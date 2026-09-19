Primavera 2, Napoli ancora a secco di vittorie: ad Ascoli finisce in parità

Primavera 2, Napoli ancora a secco di vittorie: ad Ascoli finisce in parità
Oggi alle 14:00Giovanili
di Daniele Rodia
Ancora a secco di vittorie la squadra di Antonio Nocerino che dopo due sconfitte all’avvio, guadagna il primo punto sul campo dell’Ascoli.

Il Napoli Primavera rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, ma conquista il primo punto della stagione grazie al pareggio per 2-2 sul campo dell'Ascoli. Gli azzurrini di Antonio Nocerino passano in vantaggio al 17' con Baridò, preciso dal dischetto, ma vengono raggiunti al 29' da Raimondo, che firma la rete dell'1-1. Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta con Belete, prima della reazione del Napoli, che trova nuovamente la parità con Milton Pereyra. L'attaccante trasforma un altro calcio di rigore e firma così il suo quarto gol consecutivo.

Pereyra ancora a segno, il Napoli muove la classifica

Dopo le sconfitte contro Avellino e Catanzaro, il Napoli Primavera riesce dunque a muovere la classifica e a conquistare il primo punto del campionato. Gli azzurrini torneranno in campo il 10 ottobre, quando a Cercola arriverà il Pisa per la quarta giornata di Primavera 2.