Napoli Primavera, partenza da incubo: Nocerino cerca i primi punti contro l'Ascoli

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Due sconfitte nelle prime due giornate di Primavera 2 per il Napoli di Antonio Nocerino. Domani contro l'Ascoli gli azzurrini proveranno a sbloccarsi.

L'avvio di stagione non è stato quello sperato per il Napoli Primavera. La squadra allenata da Antonio Nocerino ha perso entrambe le prime due partite del campionato di Primavera 2, realizzando tre reti ma incassandone già sei. Un dato che consegna agli azzurrini la seconda peggior difesa del torneo e fotografa le difficoltà incontrate in questo primo scorcio di stagione. Domani arriverà però subito un'altra opportunità per reagire: il Napoli affronterà l'Ascoli con l'obiettivo di conquistare i primi punti e cancellare lo zero dalla classifica.

Napoli-Ascoli, occasione per la svolta

Anche l'Ascoli non ha particolarmente brillato nelle prime due giornate, raccogliendo appena un punto. Una sfida che può quindi rappresentare per il Napoli l'occasione giusta per invertire immediatamente la rotta e ritrovare fiducia. Nonostante le due sconfitte iniziali e qualche problema di troppo nella fase difensiva, Antonio Nocerino resta fiducioso: il tecnico degli azzurrini è convinto che la squadra abbia le qualità per correggere rapidamente gli errori e cambiare passo già a partire dalla prossima gara.