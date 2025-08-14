Video Problema da valutare per Lukaku: le immagini del momento dell'infortunio

Il Napoli ha battuto 2-1 l'Olympiakos nell'ultimo test amichevole dell'estate disputato a Castel di Sangro, dove la squadra di Antonio Conte ha anche concluso oggi il ritiro precampionato che vi abbiamo raccontato ogni giorno su Tuttonapoli.net con i nostri inviati. I gol per gli azzurri sono stati segnati nel primo tempo, al 16' da Politano e nella ripresa, al 7' da Lucca.

Per i greci la rete di Chiquinho al 45' del secondo tempo. Da segnalare l'infortunio muscolare di Romelu Lukaku: di seguito le immagini del momento dello stop.