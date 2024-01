VIDEO - Che magìa di Soulè: il Frosinone rimonta il Cagliari 3-1, gol e highlights

Il Frosinone batte Cagliari 3-1 (0-1) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 21/a giornata del campionato di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone battei in rimonta il Cagliari per 3-1 (0-1) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 21/a giornata del campionato di Serie A. Per i ciociari a segno Mazzitelli (64'), Soulé con una magìa su punizione (75') e Kaio Jorge in contropiede allo scadere (95'). Sardi a segno con Sulemana (26'). Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).