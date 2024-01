VIDEO - Decisiva l'ingenuità di Milik: la Juve fermata dall'Empoli, gol e highlights

Juventus-Empoli finisce 1-1 in uno degli anticipi della 22/a giornata del campionato di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Che occasione sprecata per la squadra di Max Allegri. Juventus-Empoli finisce 1-1 in uno degli anticipi della 22/a giornata del campionato di Serie A. Al gol di Vlahovic al 50' replica Baldanzi (70'). Decisiva l'ingenuità di Milik che costringe i suoi a giocare in 10 uomini. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).