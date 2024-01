VIDEO - Milan ripreso dal Bologna nel recupero, finisce 2-2: gol e highlights

Finisce 2-2 con due rigori falliti dai rossoneri, con Giroud e Theo Hernandez, mentre Orsolini segna il penalty accordato agli ospiti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-2 con due rigori falliti dai rossoneri, con Giroud e Theo, mentre Orsolini segna il penalty accordato agli ospiti. Prima di tutto questo Zirkzee, anche oggi fra i migliori in campo, aveva segnato la prima rete del Bologna. Espulso Thiago Motta per le proteste veementi dopo la concessione del primo rigore al Milan. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).