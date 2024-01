VIDEO - Tripletta Zurkowski e l'Empoli di Nicola straccia il Monza: gol e highlights

Una tripletta di Zurkowski (13', 38' e 28' st) regala la vittoria all'Empoli sul Monza nella gara d'esordio sulla panchina toscana di Davide Nicola

Una tripletta di Zurkowski (13', 38' e 28' st) regala la vittoria all'Empoli sul Monza nella gara d'esordio sulla panchina toscana di Davide Nicola. Tre punti preziosi per gli empolesi, che si portano a 16 punti in classifica, a -2 dal quart'ultimo posto occupato dal Cagliari e dall'Udinese. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).