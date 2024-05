Gazzetta - Il Psg offre 100mln per Kvaratskhelia: la risposta di ADL

Cifra fuori mercato anche per una superpotenza come il Psg, visto il crollo del Napoli degli ultimi mesi

Khvicha Kvaratskhelia tentato dal Psg pronto a offrire cento milioni. Ma non basterebbero. Il Napoli spara alto per l'attaccante georgiano.

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è tutto nelle mani di De Laurentiis, da tempo in contatto con l’agente Mamuka Jugeli per cercare un’intesa sul rinnovo. Le parti sono ancora distanti: il Napoli ha offerto quattro milioni più bonus, l’entourage di Kvara ne chiede almeno 5 di base. Oggi il presidente azzurro valuta il suo Kvaravaggio non meno di 150 milioni. Cifra fuori mercato anche per una superpotenza come il Psg, visto il crollo del Napoli degli ultimi mesi.