KK - Gasperini darà la risposta al Napoli in giornata: Conte sullo sfondo

Gian Piero Gasperini deve decidere cosa fare. Da un lato c'è l'Atalanta, l'amore di una vita, una realtà che in otto anni, dal suo arrivo in avanti, è diventata anche di stampo internazionale. Dall'altro c'è il Napoli, gli ex campioni d'Italia, una squadra sulla carta più forte, potenzialmente da Scudetto, che quest'anno però s'è persa. In giornata Gasp risponderà al Napoli, non lo terrà in stand-by, secondo Radio Kiss Kiss Napoli.

Oggi ci sarà l'incontro con Antonio Percassi, il presidente del club a cui per proseguire la sua avventura a Bergamo chiede garanzie dal punto di vista tecnico. Se da parte della dirigenza orobica arriveranno risposte vaghe, se non gli saranno date certezze l'allenatore di Grugliasco dirà alla società che non se la sentirà di continuare. Se le otterrà, invece, potrebbe rimanere. Antonio Conte non è una seconda scelta, ma una pista parallela che resta viva.