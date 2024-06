Rai - Kvara rinnoverà: Conte andrà a salutarlo in Germania, cifre e dettagli

Kvicha Kvaratskhelia quasi certamente rinnoverà con il Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvicha Kvaratskhelia quasi certamente rinnoverà con il Napoli. Conte andrà a salutarlo anche in Germania nel ritiro della Georgia. Il georgiano dovrebbe guadagnare 5mln di euro con i bonus e nel suo nuovo contratto dovrebbe esserci una clausola d’uscita.

Victor Osimhen, invece, dovrebbe andare via. Non si sa se in Premier o in Arabia Saudita. A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.