Sky - Mazzocchi sostituirà Zanoli (che va al Genoa): spunta la cifra definitiva

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Napoli molto attivo sul mercato. Elmas è ad un passo dal Lipsia, ma si lavora anche in difesa. Con Zanoli promesso sposo del Genoa, il primo obiettivo del club azzurro per il ruolo di esterno è Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Per il calciatore classe 1995 il Napoli è pronto a investire 1-2 milioni di euro.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, sul suo sito, nel caso in cui la Salernitana dovesse chiedere una cifra più alta (il club del presidente Iervolino è intenzionato a fare cassa per poi reinvestire nella sessione di gennaio) per il suo esterno destro che valuta circa 4 milioni, allora il Napoli virerebbe su Faraoni del Verona.