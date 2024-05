La giornata dei saluti col Lecce: Osimhen ci prova, Zielinski non ci sarà

Al Napoli non resta che un disperato assalto alla Conference League per l'ultima giornata col Lecce (ma serve una combinazione di risultati"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Napoli non resta che un disperato assalto alla Conference League per l'ultima giornata col Lecce (ma serve una non vittoria del Torino ed il trionfo poi della Fiorentina in finale per far diventare buono il nono posto). La sfida di domani sarà l'ultima in azzurro per tanti elementi, ma non mancheranno gli indisponibili: Piotr Zielinski ha continuato a seguire anche ieri il programma personalizzato in palestra e quindi l'ultima può restare quella di Empoli prima di trasferirsi poi all'Inter.

La giornata dei saluti: Osimhen, invece, cioè l'altro uomo dal futuro praticamente segnato dall’addio, corre per recuperare in tempo dopo aver saltato la trasferta di Firenze per un affaticamento muscolare e ieri ha svolto un allenamento personalizzato in campo. Se oggi sarà aggregato al gruppo allora verrà convocato mentre anche Mario Rui (gonalgia) e Rrahmani (tendinopatia) hanno svolto personalizzato in palestra con Zielinski e difficilmente ci saranno per gli ultimi 90 minuti di una stagione disastrosa.