Allegri, inizio duro ma flop: mai così pochi punti, peggio anche di Garcia

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Napoli, appena 7 punti dopo cinque giornate: è la partenza peggiore delle ultime otto stagioni.

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha raccolto 7 punti nelle prime cinque giornate della Serie A 2026/27. Si tratta del bottino più basso degli azzurri dopo cinque turni nelle ultime otto stagioni. Un anno fa il Napoli di Conte aveva conquistato 12 punti, mentre nel 2024/25 ne aveva ottenuti 10. Anche il Napoli di Rudi Garcia nel 2023/24, con 8 punti, aveva avuto una partenza migliore rispetto a quella attuale.

Da Spalletti ad Allegri: il confronto dopo cinque giornate

Il miglior avvio del periodo preso in esame resta quello del Napoli di Luciano Spalletti nel 2021/22, capace di conquistare 15 punti su 15. Nella stagione successiva lo stesso tecnico arrivò a quota 11 dopo cinque giornate, prima di condurre gli azzurri alla conquista dello Scudetto. Gattuso aveva raccolto 12 punti nel 2020/21, mentre Ancelotti si era fermato a 9 nel 2019/20. Il confronto completo: 2026/27 Allegri 7; 2025/26 Conte 12; 2024/25 Conte 10; 2023/24 Garcia 8; 2022/23 Spalletti 11; 2021/22 Spalletti 15; 2020/21 Gattuso 12; 2019/20 Ancelotti 9.