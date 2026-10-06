ADL-Manna-Allegri già parlano di erede di Anguissa: spuntano 2 nomi per gennaio

Aurelio De Laurentiis ieri è arrivato al centro sportivo per portare serenità e fermarsi un paio d'ore a ragionare sul futuro. Dopo i colloqui telefonici con Allegri tra martedì e mercoledì, è sembrato naturale vedersi di persona per definire un piano d'intervento capace di guardare oltre la stagione in corso, proiettando il club nei prossimi anni. Un confronto franco, nel segno della programmazione, in cui il presidente ha voluto ribadire la propria presenza in un momento delicato per l'ambiente azzurro.

Napoli, ADL a Castel Volturno: piano per il futuro e idee per il centrocampo

Tra i temi sul tavolo c'è anche il mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, a centrocampo servirebbe un fisico imponente, possibilmente giovane ma già dotato della giusta esperienza. Il profilo ideale sarebbe Mamadou Coulibaly del Monaco: appena 22 anni e una solidità che garantirebbe equilibrio al reparto. In alternativa resta in piedi la pista Adem Zorgane, centrocampista algerino dell'Union Saint-Gilloise, che compirà 27 anni a gennaio e che unisce alle qualità fisiche una buona capacità di palleggio. Si tratta, per ora, di semplici indicazioni di mercato e non di trattative avviate. L'obiettivo resta quello di rinforzare la mediana con un innesto affidabile.