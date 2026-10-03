Calciomercato Napoli, c’è concorrenza per Romano: il Cagliari fissa il prezzo

Il Napoli segue Alessandro Romano, giovane centrocampista classe 2006: il Cagliari ha fissato il prezzo a circa 20 milioni di euro.

Il Napoli guarda al futuro e tra i giovani talenti seguiti per il centrocampo c'è Alessandro Romano. Il classe 2006 del Cagliari, già nel giro della Nazionale azzurra, ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A e rappresenta uno dei profili monitorati dal club partenopeo in vista della prossima stagione. La concorrenza è però importante: oltre al Napoli, infatti, anche Juventus e Inter hanno messo gli occhi sul giovane regista. A fare il punto sulla situazione è CagliariCalcioNews.it, che riferisce dell'interesse dei tre club e della valutazione stabilita dalla società rossoblù.

Romano, il Cagliari fissa il prezzo: il Napoli osserva

Il Cagliari valuta il cartellino di Romano circa 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare se il centrocampista continuerà a crescere e a confermare le proprie qualità. Il giovane regista avrà altre occasioni per mettersi in mostra con la maglia rossoblù, aumentando così l'attenzione dei club interessati. Per il Napoli si tratta di un profilo da seguire con particolare attenzione: la società azzurra dovrà però confrontarsi con la concorrenza di Juventus e Inter per provare a portare in azzurro uno dei giovani italiani più interessanti della sua generazione.