Vergara: “Indossare la maglia del Centenario è un orgoglio. Dedico il rinnovo alla mia famiglia”

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Antonio Vergara commenta il rinnovo con il Napoli: emozione, gratitudine e il sogno di restare a lungo in azzurro.

Antonio Vergara ha commentato il rinnovo del proprio contratto con il Napoli attraverso i canali ufficiali della SSC Napoli, esprimendo tutta la soddisfazione per il percorso compiuto in maglia azzurra. Il centrocampista ha spiegato di sentirsi orgoglioso di far parte della storia del club e di poter indossare la maglia del Centenario: "Sono soddisfatto del percorso che ho realizzato e che sto realizzando all'interno del Napoli, mi rende fiero far parte della storia di questo club e di poter indossare la maglia del Centenario. Ciò che provo è profonda soddisfazione e soprattutto amore. Posso dire di essere davvero contento: dedico questo giorno alla mia famiglia perché è un passo importante anche per loro dopo tanti sacrifici che hanno compiuto."

Nel corso dell'intervista, Vergara ha rivolto un messaggio anche al sé stesso bambino, invitandolo a non smettere mai di credere nei propri sogni perché, con impegno e sacrificio, le soddisfazioni arrivano: "Al piccolo Antonio direi di crederci sempre perché un giorno arriveranno tutte le meritate soddisfazioni, per il futuro spero di indossare questa maglia il più a lungo possibile".

Sulla scorsa stagione: "Lo scorso anno è stato complesso all'inizio, ma ne ero consapevole, ero entrato con l'idea di imparare e migliorare vedendo dei campioni, poi è arrivato anche il mio momento e mi sono fatto trovare pronto”.