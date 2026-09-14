Napoli-Bologna, Alvino: "Vittoria meritatissima! Folle l’Allegri out, racconto tossico"

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Alvino difende Allegri dopo Napoli-Bologna ed esalta la prova di Lobotka e Favasuli.

Carlo Alvino ha commentato attraverso il proprio profilo Instagram la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Bologna. Il giornalista ha sottolineato i numeri prodotti dagli azzurri e difeso Massimiliano Allegri dalle critiche, giudicando il successo della squadra meritato e respingendo la lettura di un Napoli in sofferenza: "Una vittoria netta che accontenta stasera anche gli amanti degli XG (1.81 a 0,25) e che scontenta invece chi ha sperato di poter continuare il folle Allegri out. Primo tempo con due occasioni sprecate ed un Var che ridà quanto tolto col Como e ripresa tutta azzurra.

Sono due gli eroi di giornata: Lobotka (irritante le sue interviste in inglese dopo tanti anni di Napoli) e Costantino Favasuli. Il ragazzo di Calabria conferma di avere quell’energia che oggi manca al Napoli. È lui, infatti, a servire allo slovacco l’assist dell’1-0 a metà ripresa. Il finale è di assoluta tranquillità. Ma il racconto tossico ed anti Allegri fa più presa sui tifosi se si dice che il Napoli ha sofferto. Nella realtà vittoria meritatissima! Speriamo sia l’inizio di una lunga serie".