Marcolin: “Il 4-3-3 è la storia del Napoli, basti pensare a Sarri e Spalletti”

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Dario Marcolin analizza il possibile sistema tattico del Napoli e individua nel 4-3-3 un modulo legato alla storia recente del club.

Dario Marcolin, ex giocatore e capitano del Napoli e oggi opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, soffermandosi sul possibile modulo della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo l'ex centrocampista, il 4-3-3 rappresenta un sistema particolarmente legato alla tradizione recente del club azzurro: "Il 4-3-3 è un po’ la storia del Napoli, perché se tu pensi a Spalletti che ha vinto lo Scudetto, comunque era un 4-3-3. Sarri che ha fatto benissimo era un 4-3-3", ha spiegato.

Marcolin: "Sono le qualità dei giocatori a far emergere il modulo"

Marcolin ha poi evidenziato come l'assetto tattico debba adattarsi alle caratteristiche della rosa, più che essere imposto a priori dall'allenatore: "Non è il modulo che vuole l’allenatore, ma sono le qualità dei giocatori che poi a volte fanno venire fuori il modulo naturale".

L'ex capitano azzurro ha ricordato anche l'evoluzione del Napoli di Maurizio Sarri, legata alla posizione di Lorenzo Insigne: "Ti ricordi quando Sarri con Insigne gli dissero: non fargli fare il trequartista, spostalo a sinistra? Da lì è iniziato il ciclo di Sarri, il ciclo del Napoli, proprio con il 4-3-3". Marcolin ha poi aggiunto: "Le grandi squadre in Europa dietro giocano tutte a quattro".