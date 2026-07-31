Ufficiale Preliminari Europa League, avanti il Besiktas di Italiano: le squadre qualificate

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Il Besiktas di Vincenzo Italiano supera il Midtjylland e accede al turno successivo dei preliminari di Europa League.

Si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno dei preliminari di qualificazione all'Europa League. Tra le squadre che hanno conquistato l'accesso al turno successivo c'è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, che ha superato 2-0 il Midtjylland dopo la vittoria per 1-0 ottenuta all'andata. A decidere la sfida sono state le reti di Rashica al 70' e di Kocku, sei minuti più tardi, su calcio di rigore.

Besiktas avanti, decisiva l'espulsione di Erlic

Il successo della formazione turca è stato agevolato anche dall'espulsione rimediata da Martin Erlic, ex difensore di Spezia, Sassuolo e Bologna, proprio sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il cartellino rosso ha complicato ulteriormente la partita del Midtjylland, favorendo la rimonta del Besiktas, che ha così completato il passaggio del turno. Di seguito, tutti i risultati delle sfide disputate (in neretto le squadre qualificate al terzo turno):

M. Tel Aviv (Isr)-S. Tiraspol (Mda) 1-0, complessivo 6-0

Hradec Kralove (Cze)-Tromsø (Nor) 3-1, complessivo 4-1

Midtjylland (Den)-Besiktas (Tur) 0-2, complessivo 0-4

Pafos (Cyp)-Hajduk Split (Cro) 4-0, complessivo 4-2

PAOK (Gre)-Dyn. Kyiv (Ukr) 2-0, complessivo 5-2

20:00 CSKA Sofia (Bul)-Qarabag (Aze)

Anderlecht (Bel)-Hammarby (Swe) 3-1, complessivo 4-2

Ferencvaros (Hun)-Twente (Ned) 2-2, complessivo 4-3

Benfica (Por)-St. Gallen (Sui) 5-0, complessivo 6-2