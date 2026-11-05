Rinnovo McTominay, accordo più vicino ma entourage vuole chiarezza sul futuro

Rinnovi Napoli, passi in avanti per McTominay. Le ultime anche su Anguissa

Fabrizio Romano, giornalista, sul suo canale Youtube ha parlato delle ultime sui rinnovi in casa Napoli a poche ore dal ko degli azzurri contro il Porto in Champions League: "Ci sono situazioni contrattuali che entrano in una situazione delicata. McTominay? C'è fiducia per il rinnovo ma c'è incertezza attorno al Napoli e quindi anche il giocatore con il suo entourage vogliono capirci di più. Tra settembre e ottobre l'accordo si è avvicinato tanto ma prima bisogna capire cosa accadrà in futuro.

Poi c'è vede già la porta. Anguissa ha avuto inizio di stagione altalenante. E' in scadenza e l'addio a zero nell'estate 2027 è una probabilità molto sera e concreta".

