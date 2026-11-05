Rinnovo McTominay, accordo più vicino ma entourage vuole chiarezza sul futuro
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Rinnovi Napoli, passi in avanti per McTominay. Le ultime anche su Anguissa
Fabrizio Romano, giornalista, sul suo canale Youtube ha parlato delle ultime sui rinnovi in casa Napoli a poche ore dal ko degli azzurri contro il Porto in Champions League: "Ci sono situazioni contrattuali che entrano in una situazione delicata. McTominay? C'è fiducia per il rinnovo ma c'è incertezza attorno al Napoli e quindi anche il giocatore con il suo entourage vogliono capirci di più. Tra settembre e ottobre l'accordo si è avvicinato tanto ma prima bisogna capire cosa accadrà in futuro.
Poi c'è vede già la porta. Anguissa ha avuto inizio di stagione altalenante. E' in scadenza e l'addio a zero nell'estate 2027 è una probabilità molto sera e concreta".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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