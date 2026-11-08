Esonero Allegri? Non si ritiene a rischio: ecco cosa filtra da Castel Volturno

Un Napoli che “si cerca tra paure e improvvisi silenzi” vive un mezzogiorno di fuoco al Maradona: il silenzio imposto al tecnico dal presidente.

Il Napoli si cerca tra paure e improvvisi silenzi. È un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco al Maradona, in una strana attesa nel mutismo di Allegri ordinato da De Laurentiis: tira brutt’aria. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, se poi sia anche l’ultima chiamata del tecnico lo si capirà solo nel pomeriggio.

“Non si ritiene a rischio e non pensa neppure a dimettersi”: la posizione di Allegri secondo il quotidiano

Scrive il quotidiano: “Non si ritiene a rischio e non pensa neppure a dimettersi. Ed è certo che De Laurentiis non lo licenzierà”. Ma, aggiunge, l’impressione è che sulla panchina del Napoli ci sia un allenatore che solo adesso ha capito in che guaio si è infilato e su quale polveriera è seduto.

De Laurentiis “non muore dalla voglia di esonerarlo”: non solo per il triennale da 6 milioni

Allegri, prosegue Il Mattino, è un tecnico che non crede di aver perso stima e fiducia di De Laurentiis, il quale “non muore dalla voglia di esonerarlo e non solo perché ha le mani legate dal triennale da 6 milioni”. Nei titoli collegati si legge anche di un De Laurentiis che avrebbe bloccato personalmente la conferenza stampa della vigilia (“siamo in ritiro e bisogna evitare distrazioni”) e di un presidente che nega l’esistenza di qualsiasi “caso” in casa Napoli: il quadro resta delicato in vista della sfida di oggi alle 12.30 contro la Lazio.