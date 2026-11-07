Esonero Allegri, ADL smentisce: "Calma, io sono ottimista! E lo sei anche tu..."
Massimiliano Allegri incassa la piena fiducia di Aurelio De Laurentiis nonostante la crisi di risultati del Napoli. Durante la visita di ieri a Castel Volturno, il presidente azzurro ha voluto rassicurare personalmente l'allenatore, allontanando le indiscrezioni su un possibile esonero in caso di risultato negativo contro la Lazio. Il patron comprende le difficoltà legate ai numerosi infortuni, che hanno ridotto drasticamente le possibilità di scelta del tecnico.
De Laurentiis ad Allegri: "Calma, io sono ottimista"
Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo pranzo De Laurentiis ha parlato con Allegri, rivolgendogli parole di incoraggiamento: "Calma, io sono ottimista e lo sei anche tu". Un messaggio che conferma la volontà del presidente di sostenere l'allenatore anche in questa fase complicata. La società riconosce il peso dell'emergenza infortuni, ma si aspetta comunque una reazione immediata dalla squadra. La sfida contro la Lazio rappresenterà dunque un appuntamento fondamentale per invertire la rotta.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro