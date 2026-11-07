Esonero Allegri, ADL smentisce: "Calma, io sono ottimista! E lo sei anche tu..."

Oggi alle 08:56 In primo piano di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

De Laurentiis conferma la fiducia ad Allegri durante il confronto a Castel Volturno. Il presidente comprende l'emergenza infortuni e predica ottimismo.