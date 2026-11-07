Live Napoli-Lazio, Allegri in conferenza a Castel Volturno: dalle 15 su Tuttonapoli

Dopo le sconfitte con Juventus e Porto, il Napoli domani è di scena al Maradona contro la Lazio. Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa per il tecnico del Napoli, Max Allegri, che si presenterà alle ore 15.00 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno per presentare la delicata sfida alla squadra di Gattuso. Il tecnico azzurro sarà chiamato anche ad analizzare i rumors sull'esonero, il ritiro e l'incontro con ADL. Appuntamento dunque alle 15.00 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net