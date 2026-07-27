Clamoroso Cagliari, è rottura totale con Esposito: l'attaccante vuole il Napoli?

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Il futuro di Sebastiano Esposito sembra ormai lontano da Cagliari

Il futuro di Sebastiano Esposito sembra ormai lontano da Cagliari. Secondo quanto riferito da Cagliari Today, il rapporto tra l'attaccante e il club rossoblù si sarebbe definitivamente incrinato dopo settimane di tensioni, al punto che da domani il giocatore non si allenerà più con il resto della squadra. Alla base della rottura ci sarebbe la forte delusione del calciatore e del suo entourage per il mancato adeguamento del contratto, promesso dalla società ma mai concretizzato. Una decisione già comunicata all'allenatore Fabio Pisacane: su consiglio del proprio agente, Esposito avrebbe scelto di sospendere ogni attività con il club in attesa di sviluppi sul proprio futuro.

Voce clamorosa da Cagliari: l'attaccante nel mirino del Napoli



La situazione potrebbe ora avere importanti ripercussioni sul mercato. Sempre secondo Cagliari Today, il Napoli continua a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda. Il direttore sportivo Giovanni Manna apprezza da tempo l'attaccante campano, che avrebbe individuato proprio la destinazione azzurra come priorità per proseguire la propria carriera e compiere il definitivo salto di qualità. L'operazione, tuttavia, resta legata alle uscite nel reparto offensivo del Napoli. Il club partenopeo potrà affondare il colpo soltanto dopo la cessione a titolo definitivo di uno tra Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku. Solo liberando uno slot in attacco, Manna potrà provare a chiudere l'affare e portare Esposito alla corte di Massimiliano Allegri.