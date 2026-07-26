Video Allegri: "Lucca l'ho visto poco. Hojlund? Deve lavorare e mettere minuti nelle gambe"

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Allegri analizza Lucca e Hojlund dopo Napoli-Carrarese e guarda alla preparazione estiva.

Nel corso dell'intervista rilasciata al termine dell'amichevole vinta 2-0 contro la Carrarese, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri si è soffermato sul reparto offensivo e in particolare su Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund: "Lucca l'abbiamo visto poco, perché si è fermato una volta per la caviglia e un'altra, come oggi, per un altro problema che gli ha impedito di giocare. Hojlund è un giocatore di grande stazza fisica, ha bisogno di mettere minuti e lavoro nelle gambe".

Sugli altri giocatori di grossa stazza: "Così come Rrahmani, Anguissa e altri, sono calciatori che hanno bisogno di allenarsi. Siamo soltanto al decimo giorno di preparazione, quindi bisogna arrivare con calma nelle migliori condizioni per il 16 agosto, quando riprenderemo dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro."