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Allenamenti, riposi, amichevoli ed eventi: ritiro Castel di Sangro, il programma completo

Allenamenti, riposi, amichevoli ed eventi: ritiro Castel di Sangro, il programma completo
Oggi alle 15:45In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Dopo tre giorni di riposo gli azzurri si trasferiranno in Abruzzo: allenamenti, test con Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco e due appuntamenti coi tifosi.

Archiviato il ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli osserverà tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione estiva a Castel di Sangro. Il secondo ritiro degli azzurri si svolgerà dal 30 luglio al 13 agosto e il programma prevede sedute di allenamento, tre amichevoli internazionali e diversi appuntamenti dedicati ai tifosi. Il calendario, come specificato dalla società, potrà comunque subire variazioni nel corso dei prossimi giorni.

Tre test internazionali e due eventi con i tifosi

La squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Osasuna il 5 agosto, il Celta Vigo l'8 agosto e l'Aris Salonicco il 12 agosto, tre impegni che permetteranno al tecnico di valutare la crescita della squadra in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Non mancheranno anche gli eventi istituzionali: il 3 agosto è in programma la presentazione dell'allenatore e dello staff tecnico in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, mentre l'11 agosto sarà il turno della presentazione ufficiale della squadra.

Il programma completo del ritiro

Dopo alcuni giorni di lavoro aperti al pubblico, il Napoli alternerà sedute a porte aperte e allenamenti riservati, con alcune giornate dedicate al recupero delle energie. Il secondo ritiro estivo rappresenterà l'ultima fase della preparazione prima dell'avvio degli impegni ufficiali della nuova stagione.

Programma completo del ritiro di Castel di Sangro (30 luglio - 13 agosto)

Giovedì 30 luglio

Partenza da Castel Volturno alle 10:30 e arrivo in hotel

Ore 15:00: allenamento

Venerdì 31 luglio

Ore 10:00: allenamento

Ore 17:30: allenamento

Sabato 1 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Domenica 2 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Lunedì 3 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)

Martedì 4 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Mercoledì 5 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 18:30: Napoli-Osasuna

Giovedì 6 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Venerdì 7 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)

Sabato 8 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 21:00: Napoli-Celta Vigo

Domenica 9 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Lunedì 10 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Martedì 11 agosto

Mattina: riposo

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)

Mercoledì 12 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 21:00: Napoli-Aris Salonicco

Giovedì 13 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse (parte della squadra)

*Il programma potrebbe subire variazioni, riferisce la SSC Napoli