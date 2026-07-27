Allenamenti, riposi, amichevoli ed eventi: ritiro Castel di Sangro, il programma completo
Archiviato il ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli osserverà tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione estiva a Castel di Sangro. Il secondo ritiro degli azzurri si svolgerà dal 30 luglio al 13 agosto e il programma prevede sedute di allenamento, tre amichevoli internazionali e diversi appuntamenti dedicati ai tifosi. Il calendario, come specificato dalla società, potrà comunque subire variazioni nel corso dei prossimi giorni.
Tre test internazionali e due eventi con i tifosi
La squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Osasuna il 5 agosto, il Celta Vigo l'8 agosto e l'Aris Salonicco il 12 agosto, tre impegni che permetteranno al tecnico di valutare la crescita della squadra in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Non mancheranno anche gli eventi istituzionali: il 3 agosto è in programma la presentazione dell'allenatore e dello staff tecnico in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, mentre l'11 agosto sarà il turno della presentazione ufficiale della squadra.
Il programma completo del ritiro
Dopo alcuni giorni di lavoro aperti al pubblico, il Napoli alternerà sedute a porte aperte e allenamenti riservati, con alcune giornate dedicate al recupero delle energie. Il secondo ritiro estivo rappresenterà l'ultima fase della preparazione prima dell'avvio degli impegni ufficiali della nuova stagione.
Programma completo del ritiro di Castel di Sangro (30 luglio - 13 agosto)
Giovedì 30 luglio
Partenza da Castel Volturno alle 10:30 e arrivo in hotel
Ore 15:00: allenamento
Venerdì 31 luglio
Ore 10:00: allenamento
Ore 17:30: allenamento
Sabato 1 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Domenica 2 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Lunedì 3 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)
Martedì 4 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Mercoledì 5 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 18:30: Napoli-Osasuna
Giovedì 6 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Venerdì 7 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)
Sabato 8 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 21:00: Napoli-Celta Vigo
Domenica 9 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Lunedì 10 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Martedì 11 agosto
Mattina: riposo
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)
Mercoledì 12 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 21:00: Napoli-Aris Salonicco
Giovedì 13 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse (parte della squadra)
*Il programma potrebbe subire variazioni, riferisce la SSC Napoli
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