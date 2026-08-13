Lang torna al Galatasaray? Club ha convinto la moglie che voleva restare a Napoli

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Un interessante retroscena di mercato rimbalza direttamente dalla Turchia: il Galatasaray ha impresso un'accelerazione decisiva per assicurarsi le prestazioni di Noa Lang, superando l'ostacolo più complesso legato ai desideri familiari del calciatore. La moglie dell'attaccante, Blossom de Weerd, si era infatti mostrata inizialmente molto riluttante al trasferimento, spingendo per rimanere a vivere a Napoli. Per vincere le sue resistenze, la dirigenza del club di Istanbul ha organizzato una vera e propria spedizione conoscitiva, presentando dettagliatamente alla donna sia la futura residenza sia gli istituti scolastici destinati ai figli della coppia. La mossa si è rivelata vincente, ottenendo il pieno gradimento di Blossom de Weerd.

Trattativa ai dettagli tra i due club

Ottenuta l'approvazione totale della famiglia e superato il nodo relativo al gradimento della destinazione, il trasferimento entra ora nella sua fase risolutiva. L'intesa tra l'entourage del giocatore e la società turca è stata blindata, spostando l'intero focus del negoziato sull'asse tra Istanbul e la Campania. La palla passa quindi esclusivamente ai vertici di Galatasaray e Napoli, chiamati a trovare l'accordo definitivo sulle cifre e sui dettagli formali dell'operazione per consentire all'attaccante olandese di volare in Turchia.