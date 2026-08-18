Ecco Badiashile! Il difensore è atterrato a Ciampino: domani le visite mediche
Benoît Badiashile è appena atterrato all’aeroporto di Ciampino, a Roma, per completare il trasferimento al Napoli. Il difensore centrale, arrivato in Italia insieme al suo agente, sosterrà domani le visite mediche di rito a Villa Stuart prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. L’operazione con il Chelsea prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a circa 27 milioni.
Badiashile al Napoli, il difensore è appena atterrato a Ciampino
Negli accordi tra Napoli e Chelsea non è previsto il bonus da un milione di euro inizialmente richiesto dal club inglese. Aurelio De Laurentiis non ha dato il via libera all’ulteriore esborso economico e i Blues hanno quindi rinunciato alla clausola. Nell’ultima stagione Badiashile ha collezionato 16 presenze complessive con il Chelsea, di cui 8 in Premier League.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro