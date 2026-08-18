Video Ecco Badiashile! Il difensore è atterrato a Ciampino: domani le visite mediche

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Calciomercato Napoli, Benoît Badiashile è appena atterrato a Ciampino. Il difensore francese sosterrà domani le visite mediche a Villa Stuart

Benoît Badiashile è appena atterrato all’aeroporto di Ciampino, a Roma, per completare il trasferimento al Napoli. Il difensore centrale, arrivato in Italia insieme al suo agente, sosterrà domani le visite mediche di rito a Villa Stuart prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. L’operazione con il Chelsea prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a circa 27 milioni.

Badiashile al Napoli, il difensore è appena atterrato a Ciampino

Negli accordi tra Napoli e Chelsea non è previsto il bonus da un milione di euro inizialmente richiesto dal club inglese. Aurelio De Laurentiis non ha dato il via libera all’ulteriore esborso economico e i Blues hanno quindi rinunciato alla clausola. Nell’ultima stagione Badiashile ha collezionato 16 presenze complessive con il Chelsea, di cui 8 in Premier League.