Spalletti: "Yildiz come Kvara. Il mio rimpianto si chiama Ounas. Su Lobotka…"
"Tutto Spalletti" titola oggi Tuttosport, dedicando la copertina a un ritratto inedito del tecnico della Juventus, protagonista di tre ore trascorse in redazione per raccontarsi a tutto tondo. Tra le dichiarazioni raccolte spicca quella sulla filosofia del nuovo corso bianconero: "Qui non si vive di calcio, ma di Juve: in competizione con noi stessi, non con gli altri." Ecco un estratto delle sue parole:
Con quali giocatori, nella sua carriera, pensa di essere stato determinante? Con chi ha lasciato il segno?
"Ne cito alcuni, i più vividi nella mia mente: Pizarro a Udine, Lobotka e Kvara a Napoli, Salah alla Roma e Cancelo all'Inter".
Ce li spieghi, li vogliamo scoprire dalla sua prospettiva privilegiata
"Kvara veniva da un calcio particolare, ma Salah consegna un Pallone d'Oro a tutti coloro che lo allenano, sia chiaro. Pizarro da trequartista sono convinto che avrebbe avuto meno risalto rispetto all'agire davanti alla difesa: lì tocchi il 300% di palloni in più. Nel folto e nell'angusto devi strappare gli spazi, come oggi in area di rigore. Lo devi togliere a qualcun altro. Così David ha fatto vedere di più il suo talento. Lobotka l'ho trovato fuori, si era dimenticato di quanto fosse forte perché era un giocatore ai margini. E tu devi giocare su questo fatto, dicendo loro: "Ho scelto te". Bisogna dire qualcosa, a volte, per farli tranquillizzare. Noi cerchiamo sempre qualcuno che ci dica qualcosa in maniera convincente e che riesca a farcele fare: succedeva ai tempi delle palafitte e capita pure oggi. Ma è sempre il livello del calciatore che fa la differenza, anche perché il calcio è complesso".
Tornando al suo rapporto coi giocatori, chi sente di non essere riuscito a valorizzare abbastanza?
"Adam Ounas a Napoli, senza dubbio".
Torniamo all'attualità e parliamo di Kenan Yildiz, la fucilata nella notte. Lo avvicina già adesso a mostri sacri come Salah o Kvaratskhelia?
"Per me è accostabile a Kvara: ha bisogno solo di giocare un altro po, ma lo vedo molto simile negli imprevisti che viene a creare. Per come cerca di stare sempre fuori dai tempi di gioco e dalle regole della giocata".
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