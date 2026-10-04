Stop Favasuli, Il Roma: "Qualche malpensante sta facendo circolare questa tesi"

Favasuli dovrebbe restare fuori almeno un mese e mezzo. Allegri perde una soluzione importante e valuta il modulo.

Brutta notizia per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Costantino Favasuli per un periodo più lungo del previsto. Secondo le ultime stime, il calciatore del Napoli dovrebbe restare fuori almeno un mese e mezzo dopo la lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra rimediata con l’Italia Under 21. Uno stop pesante perché l’ex Catanzaro stava iniziando a guadagnare spazio nelle rotazioni e Allegri avrebbe potuto concedergli anche delle occasioni dal primo minuto nel prossimo ciclo di nove partite in 27 giorni.

Favasuli, tempi di recupero più lunghi: Allegri valuta il modulo senza l’esterno

L’assenza di Favasuli potrebbe incidere anche sulle scelte tattiche del tecnico, chiamato a decidere se confermare il 4-3-3 oppure lavorare sul 3-4-2-1 di cui si è parlato nelle ultime settimane. Il quotidiano Il Roma sottolinea l’importanza che il 22enne avrebbe potuto assumere nella gestione dei tanti impegni ravvicinati: “La verità è che Favasuli sarebbe diventato un rinforzo importante per il ciclo prossimo dove si giocheranno 9 gare in ventisette giorni. Allegri lo avrebbe fatto debuttare da titolare in qualche partita. Sarebbe stato fondamentale per le sue caratteristiche”.

Infortunio Favasuli: la causa da scartare

Il quotidiano esclude inoltre collegamenti con le condizioni dei campi di Castel Volturno, "Qualche malpensante ha detto che sono i campi duri di Castel Volturno che hanno causato problemi al retto femorale". La verità è che gli infortuni sono all’ordine del giorno. ricordando come Favasuli frequenti da poco tempo il centro sportivo partenopeo e inserendo il suo stop nel più generale aumento degli infortuni che sta interessando diversi club.