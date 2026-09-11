Beukema: "Ora sto bene! Ecco cosa chiede Allegri alla difesa. Ora basta, parlerà il campo!"

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Si avvicina la gara delicatissima contro il Bologna e quest'oggi ha parlato il difensore del Napoli ed ex rossoblù Sam Beukema, intervistato da Kiss Kiss Napoli, partendo dalle sue condizioni fisiche: “Mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo a pieno regime. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra. Ho tanta voglia. Non era bello per me perché avevo quel problema al tendine per qualche settimana. Non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché lì si inizia già la stagione e ci si prepara bene per l’inizio. Adesso però mi sento molto bene e sento anche che sono pronto”.

Sulle richieste di Allegri alla difesa: “Non solo i difensori, ma soprattutto anche gli attaccanti e i centrocampisti. Dobbiamo stare molto attenti anche quando siamo in qualche momento della partita bassi. Non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli. Primi mesi con Allegri? Non c'ero all'inizio, ma ero lì, nei ritiri. Vedo uno staff e un mister molto positivi, molto umani, molto intelligenti. Il mister secondo me è molto intelligente, puoi sempre parlare con lui e con lo staff sono molto disponibili. Ci vogliono sempre aiutare”.

Sugli obiettivi: “Noi vogliamo arrivare al massimo, vogliamo arrivare a marzo e stare ancora dentro tutte e tre le competizioni. Questo è il nostro obiettivo per ora. Dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il nostro livello e poi, se vogliamo arrivare là, questo è l’obiettivo”.

Sul suo passato al Bologna: “È sempre bello quando vedi di nuovo i tuoi ex compagni, la società dove giocavi. Io sono molto, veramente molto, grato al Bologna per quello che mi hanno dato, l’opportunità di crescere in Italia e farmi vedere. “Mi ha dato tutto, ho ricordi bellissimi. Abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo scritto la storia, siamo andati in Champions con il Bologna. Non vedo l’ora di vedere tutti. Però ora ovviamente gioco anche per Napoli e per noi conta solo una cosa, vincere la prossima partita”.

Sul messaggio dopo 3 ko: "Serve tornare a vincere al Maradona. Per noi, per i tifosi, per tutti, noi dobbiamo dare il nostro massimo. Abbiamo una squadra fortissima. Adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo. Io adesso sono rientrato. Faccio questa intervista con piacere, ovviamente, però non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere. Vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica”.

Sull'amore per Napoli: “Ormai vivo qua un anno e un po’ e mi sento molto, molto bene. Sono abituato a vivere qua, è un posto unico, come ho detto sempre. Mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo alla maglia del Napoli, ai tifosi. Io do il mio massimo sempre per loro. Con l’augurio di alzare qualche trofeo. Abbiamo bisogno tutti e noi diamo il nostro massimo e non vedo l’ora di vedervi allo stadio domenica”.