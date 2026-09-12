Napoli-Bologna, allarme biglietti: al Maradona attesi appena 35mila spettatori

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A poco più di 24 ore dal calcio d'inizio, sono soltanto 11mila i tagliandi venduti per la sfida di domani contro il Bologna. Sommati agli abbonati, 35 mila.

Domani, quarta giornata di campionato, il Napoli scende in campo alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Bologna. Ma a tenere banco, alla vigilia, non è soltanto la formazione di Allegri: è il dato, definito clamoroso da Il Mattino, sui biglietti venduti. A meno di ventiquattr'ore dal fischio d'inizio, infatti, risultano staccati appena 11mila tagliandi. Un numero che, sommato ai 24mila abbonati, porta la stima dei presenti al Maradona a circa 35mila spettatori totali: molto lontano dalla capienza dell'impianto e dai numeri a cui la tifoseria azzurra aveva abituato nelle ultime stagioni.

I risultati sportivi pesano sull'entusiasmo

Il primo motivo individuato da Il Mattino per spiegare la diserzione è, inevitabilmente, di natura sportiva. Il Napoli arriva a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive, rimediate contro Como, Inter e Arsenal, e il quotidiano partenopeo racconta di un pubblico che comincia a mostrare le proprie perplessità nei confronti della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La squadra guidata da Allegri ancora non riscalda il cuore. Un avvio di stagione complicato, dunque, che sta minando la fiducia di una piazza.

Il fattore economico e il periodo dell'anno

La seconda causa individuata da Il Mattino ha invece una matrice economica. Il quotidiano sottolinea come, tra i motivi dei vuoti attesi domani al Maradona, pesino non poco anche il costo dei biglietti e la collocazione della gara nel calendario, in un periodo immediatamente successivo alle ferie estive, quando le disponibilità economiche delle famiglie sono spesso più ridotte.

Il malumore della tifoseria organizzata

Il terzo elemento chiamato in causa riguarda invece il rapporto, tutt'altro che disteso, tra la tifoseria organizzata e la società. Le polemiche tra gli Ultras Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis continuano infatti a incidere sul clima generale attorno alla squadra.

Non è un caso isolato: già in occasione dell'ultima gara casalinga, quella contro l'Arsenal in Champions League, le Curve erano rimaste a lungo in silenzio, una forma di protesta legata allo stop imposto sull'esposizione degli striscioni. Un dissenso che, secondo Il Mattino, si somma agli altri fattori nello spiegare i tanti posti vuoti attesi per la sfida contro il Bologna.