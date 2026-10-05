Ufficiale
Tegola Olivera, c'è lesione muscolare: il comunicato del Napoli e i possibili tempi di recupero
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Nuovo problema in casa Napoli. Mathias Olivera si è fermato durante il ritiro con la propria nazionale e sarà costretto a rientrare anticipatamente a Castel Volturno. Gli esami hanno evidenziato un problema muscolare, come comunicato ufficialmente dal club azzurro. Olivera dovrebbe subire uno stop di almeno 2-4 settimane di stop, ma la situazione è da monitorare giorno dopo giorno.
Olivera, il comunicato del Napoli
Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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