McTominay verso il giorno decisivo: domani la visita per l'idoneità

McTominay verso il giorno decisivo: domani la visita per l'idoneitàTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Il centrocampista del Napoli è sempre più vicino al rientro, ma prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà superare un passaggio fondamentale

Giornata chiave in arrivo per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli è sempre più vicino al rientro, ma prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà superare un passaggio fondamentale: la visita per ottenere l'idoneità agonistica. Come racconta Il Corriere dello Sport, "Discorso più articolato per McTominay, che affronterà domani lo snodo decisivo della visita per l'idoneità agonistica". Soltanto dopo il via libera dei medici sarà possibile capire se lo scozzese potrà rientrare immediatamente nei piani dell'allenatore.

Napoli, le condizioni di McTominay, Anguissa e Alisson Santos

La decisione sulla convocazione arriverà quindi successivamente. Il quotidiano sottolinea infatti che "Soltanto dopo il via libera medico Allegri valuterà se inserirlo tra i convocati per sabato".

Restano invece da valutare le situazioni di Anguissa e Alisson Santos. Entrambi stanno portando avanti il rispettivo percorso di recupero dopo i problemi muscolari accusati nelle ultime settimane. "Restano da monitorare le condizioni di Anguissa e Alisson Santos, che proseguono le terapie per smaltire i rispettivi problemi muscolari", scrive ancora il Corriere dello Sport.