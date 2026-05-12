Conte resta al Napoli o va via? Ieri ha parlato di futuro: la frase in conferenza

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Antonio Conte ha parlato di futuro. Lo ha fatto di sfuggita ieri nel post-gara commentando il ko contro il Bologna: le sue parole

Antonio Conte ha parlato di futuro. Lo ha fatto di sfuggita ieri nel post-gara commentando il ko contro il Bologna. Una semplice frase che però dice poco e nulla svela di quello che accadrà. D'altronde l'incontro con De Laurentiis per gettare le basi in vista della prossima stagione è stato rimandato. Inevitabile, dato che la qualificazione in Champions non è ancora certa. Prima l'aritmetica e poi sarà tempo di futuro.

Conte-Napoli e le sue parole sul futuro in conferenza stampa

Così Antonio Conte ieri in conferenza stampa rispondendo a una domanda sull'eventualità di poter cambiare qualcosa a livello tattico per le prossime due: "Non andiamo a inventarci cose che possono portare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, che tipo di disposizione tattica. Quando li avrai tutti a disposizione, puoi giocare 4-3-3, 4-4-2. Voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che ci hanno comunque portato a tare lì".