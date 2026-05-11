Live Conte in conferenza: "Se non puoi vincere, non devi perdere. L'anno prossimo..."

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Al termine del match contro il Bologna, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.16 - Inizia la conferenza stampa.

Dopo un primo tempo brutto, la reazione. "Il primo tempo non è stato brutto, ma se poi siamo andati sotto 0-2 vuol dire che siamo stati mancanti in qualcosa. Decimo rigore subito in stagione. Dobbiamo fare delle riflessioni. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e di giocare la partita. L'abbiamo rimessa in piedi contro una buonissima squadra. Avevamo la voglia e l'energia di vincerla, abbiamo provato a spingere. E' logico che rischiavamo ripartenze, ma non ricordo episodi che potessero sancire la sconfitta. Siamo stati bravi a non farli mai ripartire. E' un gol che fa male nel finale, dico sempre che se non si può vincere non si deve perdere. La partita non mi è dispiaciuta, la sconfitta ci riporta con i piedi per terra. Dobbiamo fare tre punti per la Champions e poi vedremo come finiremo in classifica".

Ha mai avuto la squadra che aveva pensato a disposizione? "Siamo partiti con l'inizio della stagione dove abbiamo cercato di fare giocare i migliori, poi ci sono stati infortuni seri per mesi che ci hanno privato di giocatori importanti come Neres. Era forse nel miglior momento da quando era a Napoli e poi si è fatto male da solo con la Lazio. Fa parte del gioco, un allenatore deve essere sempre bravo a trovare una soluzione per non affondare. Siamo stati bravi a restare a galla, ora dobbiamo portare la nave in porto per trovare la qualificazione in Champions e poi si tireranno le somme".

Si può pensare qualcosa di diverso nel finale di stagione tatticamente? "Quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Non andiamo a inventarci cose che possono portare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, che tipo di disposizione tattica. Quando li avrai tutti a disposizione, puoi giocare 4-3-3, 4-4-2. Voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che ci hanno comunque portato a tare lì. Manca un passo per assicurare una qualificazione Champions al club che è importante dal punto di vista economico. Non è facile tornare da infortuni seri, all'inizio sei brillante e poi è naturale una discesa fisica. Dobbiamo fare queste ultime due partite e poi tirare le somme".

23.23 - Termina la conferenza stampa.