Nesti: "CR7 grandissimo giocatore costruito, Messi e Maradona talento puro"

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Il giornalista Carlo Nesti analizza l’evoluzione del calcio e poi si sofferma sul confronto tra Ronaldo, Messi e Maradona

Carlo Nesti ha analizzato l’evoluzione del calcio moderno ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sulle differenze rispetto al passato. Secondo il giornalista, oggi le partite offrono spesso meno occasioni da gol e meno spettacolo rispetto ad altre epoche: “Nel calcio di oggi ci sono spesso poche azioni da gol. Sono convinto che il calcio del passato avesse molte più emozioni e grandi occasioni. Certo, il calcio di oggi è molto più atletico”.

Nesti tra calcio di strada e talento puro: “Messi e Maradona rappresentano la qualità”

Nesti ha poi evidenziato l’importanza del calcio di strada nella formazione dei grandi campioni, sottolineando come il talento nasca anche dalla creatività e dall’esperienza maturata lontano dai contesti organizzati: “La scuola della ghiaia e dell’asfalto aiutano a far crescere i talenti. E mi riferisco al calcio di strada con il quale sono cresciuti tanti grandi giocatori”. Parlando dei fuoriclasse delle ultime generazioni, il giornalista ha poi messo a confronto caratteristiche e percorsi diversi: “Ronaldo? CR7 è stato un grandissimo, ma è un giocatore costruito soprattutto fisicamente. Messi e Maradona rappresentano, invece, talento puro”.