Lotta Scudetto, l'analisi di Padovano: "Inter e Napoli davanti alla Juventus"

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Michele Padovano ha analizzato le ambizioni della Juventus nella corsa allo Scudetto e il mercato bianconero.

Michele Padovano, intervistato da TuttoJuve.com, ha parlato della lotta al vertice in chiave Juventus e delle prospettive del club bianconero in vista della prossima stagione. Secondo l'ex attaccante, è ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, considerando che il mercato non si è ancora concluso: "Fino a che non si concluderà il mercato, penso sia difficile poter emettere un giudizio. In questo momento però vedo Inter e Napoli più avanti".

Padovano promuove Sorloth: "È un buon profilo"

Sui possibili movimenti della Juventus, Padovano ha espresso fiducia nel lavoro della dirigenza e in particolare di Giovanni Carnevali: "Sono sicuro che Carnevali sappia come muoversi. Per me Sorloth non è un centravanti da buttare, è un buon profilo e i suoi gol li ha sempre fatti. Lo stiamo vedendo anche al Mondiale, certo non è Haaland ma gioca anche fuori posizione".